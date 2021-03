Oh, lá, lá – da kann sich aber jemand sehen lassen! Katy Perry (36) und Orlando Bloom (44) konnten vor einem halben Jahr ihre Tochter Daisy auf der Welt willkommen heißen. Der Schauspieler geht in seiner Vaterrolle richtig auf. Und das bewies er jetzt auch beim ersten gemeinsamen Urlaub zu dritt auf Hawaii: Total entspannt spazierte Orlando mit Daisy durch die Gegend – doch etwas anderes dürfte noch mehr Aufmerksamkeit erregt haben!

Vor wenigen Tagen war der 44-Jährige mit seiner Kleinen auf der pazifischen Insel unterwegs. Gut eingepackt und seine Tochter sicher vor die Brust geschnallt, machte der "Fluch der Karibik"-Star Hawaii unsicher. Doch nicht etwa sein ziemlich sportliches Outfit oder Klein-Daisy in der Trage zogen die Blicke auf sich – nein, es waren vielmehr Orlandos äußerst durchtrainierte Beinmuskeln. Ganz offensichtlich sportelt der Hollywood-Schnuckel wieder ordentlich, denn auch seine Arme weisen einen beachtlichen Bizeps auf.

Doch nicht nur Orlando kann sich beim Spaziergang im Inselparadies sehen lassen – auch seine Verlobte Katy ist nur wenige Monate nach der Geburt wieder in Topform. Am Strand von Hawaii machte sie nämlich eine ziemlich gute Figur in ihrem lilafarbenen Badeanzug.

MEGA Orlando Bloom mit seiner Tochter Daisy auf Hawaii

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2021

