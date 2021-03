Herzogin Meghan (39) wurde von der Königsfamilie enttäuscht! Die 39-Jährige und ihr Mann Prinz Harry (36) sprachen im Interview mit Oprah Winfrey (67) am Sonntag unter anderem über Rassismus, Suizidgedanken, ihre Schwangerschaft mit Archie (1) und den Druck der Öffentlichkeit. Trotz Feindseligkeiten von außen habe die Herzogin keine Unterstützung von der royalen Familie erhalten. Im Interview enthüllte Meghan, dass sie daher eine Sache am Beitritt in die Königsfamilie bereuen würde.

"Ich bedaure, ihnen geglaubt zu haben, dass sie mich beschützen würden", offenbarte Meghan im CBS-Interview. Hätte sie es kommen sehen, dass dies nicht der Fall sein würde, hätte sie mehr tun können, aber sie sei nicht in der Lage gewesen, dies zu erkennen. Weiter fuhr sie fort: "Ich sollte es einfach nicht wissen und jetzt, da wir auf der anderen Seite sind, haben wir nicht nur überlebt, sondern gedeihen auch." Die ehemalige Suits-Darstellerin sei nie wirklich von der königlichen Familie beschützt worden.

Meghan gab in dem Interview außerdem zu verstehen, dass sogar das Gegenteil der Fall gewesen sei: Sie wurde von der Familie ihres Ehemannes im Stich gelassen. Harry bereue nach dem Rückzug aus der Königsfamilie nichts und erklärte: "Ich bin so stolz auf meine Frau. Sie hat Archie geboren in einer Zeit, die so grausam und so gemein war. Wir haben getan, was wir tun mussten."

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020 in London

Getty Images Prinz Harry bei einem Event in Amsterdam, September 2019

