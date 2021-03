Steve Maco äußert sich über Katharina Eisenblut. Bei DSDS sorgt die Brünette immer wieder für Wirbel – andauernd steht sie im Mittelpunkt von Streitigkeiten. Zuletzt hatte die Nachwuchssängerin jedoch unter Tränen verkündet, sie wolle die beliebte Castingshow freiwillig verlassen. Juror Mike Singer (21) konnte sie aber noch einmal vom Gegenteil überzeugen, und so kämpft sie weiterhin um den Sieg. Ihr Ex-Konkurrent Steve Maco aber kann Kathis Hin und Her einfach nicht ernst nehmen.

Mit Promiflash sprach der Bartträger über die Exit-Pläne der "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin und ließ dabei kein gutes Haar an der Beauty. "Naja, wenn man innerhalb einer Folge dreimal die Show verlassen möchte und es im Endeffekt nicht macht, dann klingt es für mich einfach wie ein weiterer Fake-Auftritt von unserer Fake-Queen", machte Steve deutlich.

Nachdem Steve am Samstag leider seine Koffer packen musste, hat er nun keine Chance mehr auf den Titel. Doch wem gönnt er den Sieg? "Es gibt so viele gute Kandidaten, die meisten haben's drauf! Ich könnte keinen Namen nennen und bin froh, dass ich nicht in der Jury sitze und das müsste", erklärte er grüblerisch im Promiflash-Interview.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNow.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut und DSDS-Jurymitglied Mike Singer

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Die DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Steve Maco, DSDS-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de