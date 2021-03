Bei den schwedischen Royals gibt es allen Grund zu feiern: Prinzessin Adrienne von Schweden (3) wird nämlich süße drei Jahre alt! Zu diesem Anlass dürften ihr aber nicht nur ihre Geschwister Prinz Nicolas (5) und Prinzessin Leonore (7) gratuliert haben – auch die stolze Mutter – Prinzessin Madeleine von Schweden (38) – richtete liebevolle Worte an das jüngste Mitglied ihrer Rasselbande: Madeleine ließ es sich nicht nehmen, Adrienne zum Geburtstag einen niedlichen Post auf Social Media zu widmen!

"Wir wünschen unserem kleinen Charmeur alles Gute zum dritten Geburtstag", gratulierte Madeleine ihrer kleinen Tochter auf ihrem Instagram-Profil zum Geburtstag und schwärmte: "Wir lieben dich, Adrienne!" Zudem teilte sie ein neues Foto der kleinen Prinzessin, mit dem sie zeigte, wie groß ihre Tochter mittlerweile schon geworden ist: Auf dem Pic posiert Adrienne in einem geblümten Kleid vor einer Kulisse am Meer und lächelt superniedlich in die Kamera.

Mit diesem Posting entzückte Madeleine in kürzester Zeit Tausende Fans – und die kamen beim Anblick der dreijährigen Prinzessin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Sie ist so süß!", "Sie hat so wunderbare Locken" oder auch: "Sie sieht bezaubernd aus", kommentierten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Facebook / PrincessMadeleineOfSweden Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern am schwedischen Nationalfeiertag

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden im Dezember 2019 in Stockholm

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinz Nicolas, Prinzessin Leonore und Prinzessin Adrienne von Schweden im Juli 2020

