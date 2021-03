Läuft zwischen Cole Sprouse (28) und Ari Fournier etwa mehr als nur ein Frühlingsflirt? Der Riverdale-Star und das kanadische Model wurden erst vor wenigen Tagen erstmals gemeinsam von Paparazzi erwischt: Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch Vancouver hatten der Schauspieler und die Blondine Händchen gehalten und sehr vertraut gewirkt. Nun wurden die beiden erneut von Schappschussjägern gesichtet – wird es etwa ernst zwischen Cole und Ari?

Nur rund eine Woche, nachdem die beiden in der kanadischen Metropole abgelichtet worden waren, wurden sie nun ein weiteres Mal entdeckt – wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen: Am vergangenen Sonntag schlenderte das Vielleicht-Paar mit einem Kaffee to go durch die City und wirkte sehr entspannt. Ari klammerte sich dabei liebevoll an Coles rechten Arm, während die beiden leichtfüßig über den Gehsteig schlenderten. Bei einem kurzen Stopp schmiegte sich das Fotomodell sogar richtig eng an den Beau – einen Kuss lieferten die zwei den Paparazzi allerdings noch nicht.

Bisher äußerte sich weder Cole noch Ari persönlich zu der möglichen neuen Beziehung. Auch die Ex-Freundin und "Riverdale"-Kollegin des Schauspielers, Lili Reinhart (24), gab noch keinen Kommentar dazu ab. Kurz nachdem die Flirt-Nachricht die Runde gemacht hatte, hatte die 24-Jährige allerdings ein sexy Foto gepostet, das viele Fans als Reaktion auf Coles mögliche neue Liebschaft deuteten.

Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

Instagram / ariloufournier Ari Fournier, Model

Getty Images Schauspieler Cole Sprouse bei den People's Choice Awards 2019

