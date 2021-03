Schau mal, was du verpasst, Cole Sprouse (28)! Der Riverdale-Star hatte sich bereits vor einigen Monaten von seiner Serienkollegin und Freundin Lili Reinhart (24) getrennt. Zwischenzeitlich hat sich der Schauspieler anscheinend wieder ins Datingleben gestürzt – er ist vor ein paar Tagen an der Seite des Models Ari Fournier erwischt worden. Ob seine Ex unter dem neuen Flirt des US-Amerikaners leidet, ist nicht bekannt – allerdings scheint sie zum Gegenschlag auszuholen: Hat sie sich je zuvor so sexy präsentiert wie auf den neuesten Fotos?

Für ein Fotoshooting hat sich die Blondine in ein ultraknappes Outfit geworfen. In einem hautengen Body, Netzkniestrümpfen und High Heels schmeißt sie sich auf den neuesten Instagram-Posts gekonnt in Pose. "Hey, ich bin hier, um auf dein Ego zu treten", schreibt sie zu dem Netzbeitrag. Na, wessen Ego sie da wohl meint? Es ist auf jeden Fall verdächtig, dass Lili ihren ganzen Sex-Appeal ausgerechnet nach Coles Auftritt mit seiner neuen Flamme unter Beweis stellt.

Wie ernst die Sache zwischen dem 28-Jährigen und der gebürtigen Kanadierin ist, ist allerdings nicht bekannt. Sie äußerten sich bisher nicht zu ihrem Beziehungsstatus – gaben ihren Fans allerdings ein wohl eindeutiges Zeichen, dass mehr zwischen ihnen läuft: Während eines Spaziergangs in Vancouver hielten die beiden Händchen.

Anzeige

Getty Images Cole Sprouse und Lili Leinhart bei der Met Gala 2019

Anzeige

Getty Images Lili Reinhart im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Cole Sprouse im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de