Hat Cole Sprouse (28) etwa wieder eine neue Frau an seiner Seite? Im August 2020 machte der Schauspieler die Trennung von seiner Riverdale-Kollegin Lili Reinhart (24) offiziell. Nur kurz danach machte er mit neuen Liebes-Gerüchten auf sich aufmerksam. Er wurde turtelnd mit dem Model Reina Silva erwischt. Aus den beiden scheint allerdings nichts Ernstes geworden zu sein: Cole wurde nun händchenhaltend mit einer anderen Laufstegschönheit abgelichtet.

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen Cole bei einem Spaziergang in Vancouver – Hand in Hand mit einer blonden Frau. Dabei soll es sich um das Model Ari Fournier handeln. Sie ist 22 Jahre alt und lebt eigentlich in Montreal. Angeblich haben sich die beiden vor ihrem Bummel durch das Vancouver' Stadtviertel Gastown zum Brunch verabredet.

Was genau zwischen Cole und Ari läuft, ist allerdings nicht bekannt. Bislang äußerten sich weder sie noch er dazu persönlich. Auch auf Social Media gibt es kaum Hinweise – außer, dass die Kanadierin dem 28-Jährigen auf Instagram folgt.

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse im Jahr 2019

Instagram / ariloufournier Ari Founier, Model

Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

