In ihm schlummert offenbar ein richtiger Tänzer! Rúrik Gíslason (33) ist in diesem Jahr Teil der prominenten Let's Dance Crew und bereits seine ersten beiden Performances konnten sich sehen lassen. Während er sich schon in der großen Kennenlernenshow das begehrte Direkt-Ticket sichern konnte, schaffte er es dank der guten Jurywertung auch in der darauffolgenden Sendung an die Spitze. Und auch seine Tanzpartnerin Renata Lusin (33) findet nur positive Worte für ihren Schützling.

Für die Profitänzerin und den isländischen Kicker steht nun die zweite gemeinsame Show an – und die Chemie scheint trotz des intensiven Trainings zu stimmen. "Wir verstehen uns sehr gut, lachen viel und haben viel Spaß beim Training, obwohl es natürlich trotzdem sehr anstrengend ist", erzählt Renata im Interview mit Promiflash. Anstrengend ist ein gutes Stichwort, denn nach dem Tanztraining ist für das Duo noch lange nicht Schluss. Sie nehmen sich am Ende des Tages sogar noch Zeit, um gemeinsam Work-outs zu machen.

Welchen Tanz die zwei performen werden, ist natürlich aktuell noch topsecret. Doch Renata gibt in ihrer Instagram-Story schon einmal ein kurzes Trainingsupdate. "Der Tanz liegt dem Rúrik und es macht einfach megaviel Spaß", verrät sie der Community. Es sei aber trotzdem noch einiges zu tun, damit die Performance am kommenden Freitag genauso gut wird wie die ersten Auftritte.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Renata Lusin und Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Duo 2021

Renata Lusin und Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Paar

Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

