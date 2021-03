Diese Nachricht löste vor allem bei den eingefleischten Unter uns-Fans Begeisterungsstürme aus: Ende Februar wurde bekannt gegeben, dass die Rollen Chris und Corinna Weigel zurück in die Schillerallee kehren – über 23 Jahre nachdem sie ausgewandert sind. Verkörpert werden die Rollen jedoch von anderen Darstellern. So wird Nina Weisz der zweifachen Mutter Corinna neues Leben einhauchen. Promiflash verriet die 36-Jährige, was auf die Zuschauer zukommt.

"Corinna hat ein feines Gespür für alles Zwischenmenschliche, ist ehrlich interessiert an ihren Mitmenschen und begegnet ihnen erst mal offen und unvoreingenommen", erklärte Nina ihre "Unter uns"-Rolle. Corinna habe zudem einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und lege viel Wert auf Wahrheit, Aufrichtigkeit und Vertrauen – vor allem in der Familie. "Als Mutter von zwei pubertierenden Kindern könnte das aber für viel Zündstoff sorgen", teaserte der Serien-Neuling an.

Ab dem 15. März ist Nina in der Daily zu sehen. Und das freut nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Liebsten. "Alle sind gespannt, wie es Corinna in der Schillerallee ergehen wird", erzählte die gebürtige Berlinerin im Promiflash-Interview. Auch von vielen Fans, die "Unter uns" seit der ersten Episode verfolgen, habe sie schon positive Rückmeldungen bekommen.

Instagram / ninaweisz_berlin Schauspielerin Nina Weisz

TVNow/ Stefan Behrens Jan Ammann und Nina Weisz als Chris und Corinna bei "Unter uns"

Instagram / nina__weisz Schauspielerin Nina Weisz

