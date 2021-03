Schauspieler Benjamin McKenzie (42) ist wieder Vater geworden! In der Talkshow "The Talk" überraschte Bens Ehefrau Morena Baccarin (41) vor einigen Wochen das Publikum mit einem deutlich sichtbaren Babybauch. Damit gab sie bekannt, dass sie wieder in freudiger Erwartung ist. Seitdem ist es etwa ruhig um die Familie von Ben geworden. Mit einem süßen Foto gab der beliebte TV-Darsteller nun bekannt – Baby Nummer zwei ist zur Welt gekommen.

Auf seinem Instagram-Account postete er ein Foto von dem schlafenden Baby. "Willkommen auf der Welt, Arthur. Ich muss sagen, dein Timing ist einwandfrei", schrieb der "Gotham"-Darsteller unter das süße Pic und verriet damit auch gleich den Namen des Neugeborenen. Seine Frau Morena veröffentlichte auf ihrem Account denselben Schnappschuss und kommentierte: "2021 wird besser. Willkommen auf der Welt Arthur. Vertrau uns, du hast noch nicht viel verpasst." Damit spielt die Zweifach-Mama auf die aktuelle Gesundheitslage und die daraus resultierenden Lockdowns an.

Ben und Morena sind bereits Eltern eines Kindes. 2016 begrüßten die beiden ihre Tochter Frances Laiz Setta Schenkkan (5). Die kleine Prinzessin ist nun eine große Schwester und damit nicht mehr der einzige Lebensmittelpunkt des Schauspieler-Paares.

Instagram / mrbenmckenzie Benjamin McKenzies Sohn Arthur

Instagram / mrbenmckenzie Benjamin McKenzie mit seiner Tochter

Getty Images Benjamin McKenzie mit seiner Frau Morena

