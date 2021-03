Die Jungs verstehen die Welt nicht mehr! Bei Love Island wurde heute zum ersten Mal wild geknutscht – zunächst aber nicht in romantischer Zweisamkeit, sondern bei einer Challenge. Nur zwei Ladys hielten sich dezent zurück: Emilia und Nicole küssten die männlichen Islander ausschließlich auf die Wange. Bianca und Co. legten hingegen richtig los und küssten inklusive Zunge. Die Jungs bezeichneten die sanfte Kuss-Session als Ehrenaktion, degradierten damit die offensiven Knutschpartnerinnen und brachten Bianca zum Heulen. Und was sagen die Herren selbst zu dem Tränenmeer?

Die weiblichen Bewohner der Liebesinsel konfrontieren die in Ungnade gefallenen Männer mit ihrem Leid. "Es fuckt uns halt ab, wenn man Frauen so degradiert", betonen sie. Greta ergänzt vor versammelter Mannschaft: "Wie habt ihr die Challenge aufgefasst? Ist euch bewusst, dass das ein Spiel ist und man küssen soll? Warum haben wir in euren Augen keine Ehre?" Für Adriano und Fynn kommen diese Fragen ziemlich überraschend. Ihnen war offenbar nicht bewusst, wie sehr die Worte ihre Ladys mitgenommen haben. "Es ist doch absolut No Need zum Hyperventilieren. Ich check das jetzt nicht. Das langweilt mich ein bisschen. Ich habe gesagt, dass der Move, wenn man auf die Wange küsst, wenn man vercoupelt ist, cool ist", stellt Adriano klar.

Am Ende gibt er sich aber doch noch einsichtig und räumt Fehler ein. "Loyalität in Kombi mit Ehrenaktion war vielleicht die falsche Wortwahl", betont er. Für die Frauen ist die Sache damit wohl auch gegessen. "Es war ein Missverständnis", zieht Emilia das Fazit und erklärt den Ehrenfrau-Beef für beendet.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Bianca Balintffy bei "Love Island"

RTL2 Die "Love Island"-Frauen 2021

RTL2 Die "Love Island"-Jungs 2021

