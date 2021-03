Endlich lüftet Kristina Yantsen ihr kleines Geheimnis! Die einstige Der Bachelor-Kandidatin wurde im März vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter. Ihre Schwangerschaft hielt die Neu-Mama lange Zeit geheim. Inzwischen gewährt das Model im Netz aber immer wieder private Einblicke in seinen neuen Alltag. Den Babynamen sowie das Gesicht des Kleinen hielt die 27-Jährige bis jetzt allerdings noch immer für sich. Nun verkündete Kristina endlich den Namen ihres Sonnenscheins: Ihr Nachwuchs heißt Aaron!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Beauty ein Foto mit ihrem kleinen Sprössling. Die Reality-TV-Bekanntheit wirkt darauf sehr glücklich und lächelt in die Kamera. Kein Wunder, denn die frischgebackene Mutter zeigte bereits des Öfteren im Netz, was für ein Familienmensch sie ist. Auf dem Schnappschuss tragen die beiden ein zusammenpassendes Outfit: Sowohl die 27-Jährige als auch ihr Sohn sind ganz in Rot und Weiß gekleidet. "Mit unserem kleinen Prinz Aaron E.", kommentierte Kristina unter dem Beitrag.

Mit der Promi-Mama freuen sich auch zahlreiche Fans über die Verkündung des Babynamens: "Was ein schöner Name! Jede Mama findet den passenden Namen für ihr Kind" und "Was für ein schöner Name für den Kleinen", lauteten nur zwei der vielen begeisterten Kommentare von ihren Followern unter der Momentaufnahme.

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, TV-Darstellerin

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen mit ihrem Sohn, Mai 2020

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, 2019 in Düsseldorf

