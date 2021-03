Mit dieser Aktion wird für viele von Renatas Lusins (33) Fans jetzt ein Traum wahr! Die russische Profitänzerin schwingt aktuell wieder das Tanzbein bei Let's Dance. In dieser Staffel schwebt sie mit Kicker-Hottie Rúrik Gíslason (33) über das Parkett – die beiden geben wirklich ein attraktives Duo ab! Für viele Fans zählt die Frau von Valentin Lusin (34) seit jeher zu den heißesten "Let's Dance"-Profis. Nach diesen Fotos wird das wohl jeder so sehen, denn Renata hat sich für den Playboy ausgezogen!

Ihre Bewunderer können die attraktive Brünette jetzt in der April-Ausgabe des deutschen Playboys anhimmeln. Renata posiert hier in einem schicken Luxus-Altbau – mal trägt sie ein bisschen schwarze Spitzenunterwäsche und mal überhaupt nichts bis auf ein Paar sexy High Heels. Die Fotos können sich wirklich sehen lassen! Die Tänzerin weiß ihren durchtrainierten schlanken Body definitiv in Szene zu setzen. Auf den Schnappschüssen ist auch deutlich zu sehen, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt.

Doch was sagt eigentlich ihr Mann dazu, dass sie jetzt jeder nackt sehen kann? "Valentin saß direkt neben mir, als ich mit dem Thema konfrontiert wurde. Wir waren beide sofort vollauf begeistert", verrät Renata Bild. "Mein Mann liebt die Bilder genauso sehr wie ich." Was sagt ihr dazu, dass sie sich für den Playboy ausgezogen hat? Stimmt ab!

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, "Let's Dance"-Profitänzerin

Instagram / valentinlusin Renata Lusin und ihr Ehemann Valentin

