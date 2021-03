Seine Wut auf Herzogin Meghan (39) hat ihn seinen Job gekostet! Der britische TV-Moderator Piers Morgan (55) gilt nicht ohne Grund als der schärfste Kritiker der ehemaligen Schauspielerin. Doch so heftig wie nach ihrem Interview mit Oprah Winfrey (67) ist der "Good Morning Britain"-Star noch nie ausgerastet – er griff Prinz Harrys (36) Gattin im TV scharf an und warf ihr vor, nur Lügen zu erzählen. Am Ende rauschte er sogar mitten in der Sendung aus dem Studio. Jetzt hat Piers tatsächlich bei seiner Frühstücksshow gekündigt!

Das gab der Sender ITV am Dienstagabend bekannt: Piers habe sich dazu entschieden, "Good Morning Britain" zu verlassen – man werde seine Entscheidung akzeptieren, sich aber darüber hinaus nicht mehr äußern. Diese Bekanntgabe wurde nur wenige Stunden nach seiner letzten Sendung gemacht. Der Brite hat sich bisher nicht zu seinem Ausstieg geäußert.

Der Ausraster des Moderators und seine heftigen Vorwürfe gegenüber Meghan hatten bei den Zuschauern von "Good Morning Britain" für große Entrüstung gesorgt. Laut Daily Mail seien bei der Medienaufsichtsbehörde Ofcom mehr als 40.000 Beschwerden zu Morgan eingegangen – daraufhin seien Ermittlungen eingeleitet worden. Gut möglich, dass Piers mit einer Kündigung gerechnet und deswegen lieber selbst die Entscheidung getroffen hat.

