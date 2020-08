Sabrina Mockenhaupt (39) kommt an ihre Grenzen! Vor rund drei Monaten ist die Sportlerin zum ersten Mal Mutter geworden. Auch wenn Töchterchen Ruby Olivia ihr ganzer Stolz ist, hat die einstige Let's Dance-Teilnehmerin schon angedeutet, dass ihr der Alltag mit Baby ordentlich zu schaffen macht. Weil die Kleine ihr den Schlaf raubt, ist Mocki ziemlich fertig. Das soll sich bald aber ändern: Die Langstreckenläuferin – oder vielmehr ihr Nachwuchs – kündigt eine Mama-Pause an.

Auf ihrem Instagram-Kanal postet die Dunkelhaarige ein Foto ihrer kleinen Maus. "Ihr Lieben, meine Mami nimmt sich jetzt erst mal 'ne kleine Auszeit", heißt es in dem Post aus Rubys Sicht und sie verrät, wie gestresst ihr Elternteil aktuell tatsächlich ist. Stillen, Training, die kräftezehrende Geburt – all das sei Grund dafür, dass sich die 39-Jährige derzeit überhaupt nicht entspannen könne. "Mami will es jetzt aber endlich mal ruhiger angehen lassen, versuchen sich nicht zu stressen, sich nicht immer beweisen zu müssen", meint der Nachwuchs.

Schon am Dienstag hatte sich Mama höchstpersönlich zu Wort gemeldet. "Ich bin vorhin gelaufen [...] und dann hätte ich am liebsten, wenn ich die Zeit gehabt hätte, [...] mich dahingesetzt und geweint", äußerte sie. Vor allem der Schlafentzug sorge dafür, dass sie einfach keine gute Laune mehr verbreiten könne.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupts Tochter Ruby

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt im August 2020

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt und ihre Tochter Ruby

