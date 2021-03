Haben sich Bear Brown (33) und Raiven Adams etwa schon wieder getrennt? Seit rund zwei Jahren führen der Alaskan Bush People-Star und die Fotografin eine On-off-Beziehung, wie sie im Buche steht. Auf eine Verlobung folgte die Entlobung, auf das Liebes-Aus die Versöhnung. Seit vergangenem September waren die beiden nun wieder ein Paar, erst vor einem Monat verkündete Bear dann sogar die anstehende Hochzeit. Nun mehren sich die Hinweise darauf, dass der Reality-Star und seine Verlobte wieder einmal getrennte Wege gehen.

Statt am Internationalen Frauentag ein Bild der Mutter seines Sohnes zu posten, veröffentlichte Bear auf seinem Instagram-Account ein gemeinsames Foto mit seiner Produzentin. "Ich habe die Ehre, mit einer ganzen Reihe starker und fantastischer Frauen zusammenzuarbeiten. Das ist wahnsinnig inspirierend", schrieb er dazu. Raiven wiederum lud anlässlich dessen ersten Geburtstags ein Foto von Söhnchen River hoch. "Ich bin so traurig und glücklich zugleich, einen gesunden Einjährigen zu haben. Es fühlt sich an, als sei die Zeit innerhalb von Sekunden verflossen", drückte sie unter dem Beitrag ihre Rührung aus. River sei das glücklichste Baby, das ihr je begegnet sei.

Bears Follower zeigten sich in der Kommentarspalte alles andere als begeistert von dessen Post. "Was ist mit deiner Verlobten und Mutter?", wollte ein User wissen. "Du hättest etwas mit Raiven posten sollen", echauffierte sich ein anderer Nutzer. Bear hat seinen Account mittlerweile auf privat gestellt. Ob ihm der Wirbel um seine mögliche Trennung doch etwas zu viel geworden ist?

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown, Raiven Adams und ihr Sohn River

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven Adams und Bear Brown im Oktober 2020

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown, Raiven Adams und ihr Sohn River im September 2020

