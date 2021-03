Für Livia Piotrowicz spielt das Alter wohl doch keine Rolle! Nachdem sich in der Auftaktfolge von Love Island bei der Paarungszeremonie die ersten vier Couples gefunden hatten, mischte die Fitnesstrainerin die Kuppelshow auf. Sie kam als erste weibliche Granate in die Villa und durfte sich einen Single-Boy aussuchen. Nach mehreren Einzelgesprächen entschied sich die 27-Jährige in der zweiten Folge schließlich für Stripper Breno Alonso. Dass die beiden einen Altersunterschied von sechs Jahren haben, stört Livia offenbar nicht.

Bei ihrem Einzelgespräch gestand die Studentin dem Casanova, bis zu ihrem Einzug in die "Love Island"-Villa niemals damit gerechnet zu haben, dass sie sich gerade mit einem 21-Jährigen so gut verstehen würde. "Ich hätte gesagt, das wird definitiv nicht passieren. 23 Jahre war schon meine Grenze, aber du wirkst halt gar nicht wie 21", offenbarte sie Breno. Der hatte hingegen schon darauf gehofft, Livias Auserwählter zu werden: "Ich mag Frauen, die schon weiter sind. Auch mit meinem Beruf, da ist es wichtig, weil es etwas ist, was Reife zeigt." Er wolle keine Frauen, die aufgrund seines Berufes eifersüchtig werden, sondern wissen, dass es rein professionell ist.

Livia scheint mit seinem Job als Tänzer aber offenbar kein Problem zu haben. Sie erklärte im Einzelinterview: "Stripper können sich gut bewegen und sind bestimmt auch gut im Bett." Dass schon jetzt eine gewisse Anziehung zwischen den beiden herrscht, ist unübersehbar. Als sie nach der Entscheidung Zweisamkeit genießen, wird nicht nur gelacht und viel geredet – die beiden kuscheln sogar bereits.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Szene aus "Love Island" 2021

RTL2 Livia und Breno bei "Love Island"

RTL2 Livia Piotrowicz und Breno Alonso bei "Love Island"

