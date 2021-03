Meint Livia Piotrowicz es wirklich ernst? Seit dieser Woche flimmert wieder die beliebte Kuppelshow Love Island über die Bildschirme. Schon jetzt ist die aktuelle Staffel überaus vielversprechend. Denn gleich in der ersten Paarungszeremonie schickte RTLZWEI eine Granate auf die Liebesinsel: Livia, die nun den Brasilianer Breno näher kennenlernen möchte. Doch ist sie überhaupt auf der Suche nach der wahren Liebe? Denn das Kurvenwunder hat bereits an mehreren TV-Formaten teilgenommen, verriet sie Promiflash.

"Ich war mal bei ‘Auf und davon – Die Auswanderer’. Als ich 18 war, habe ich bei der 'Topmodel of the World'-Wahl mitgemacht, da bin ich als Kandidatin für Deutschland angetreten, war mit etwa 50 Mädels in Ägypten und wurde von einem TV-Sender begleitet", erzählte sie offen im Promiflash-Interview. Livia macht kein Geheimnis daraus, bereits TV-Luft geschnuppert zu haben. Da kommt natürlich die Frage auf, ob sie Love Island vielleicht nur als Karrieresprungbrett sieht, um ihre Reichweite zu vergrößern. "Das kam natürlich noch hinzu. Ich modele auch, und da dachte ich mir, das kann ich dann ein bisschen ausbauen", gestand sie ehrlich.

Scheint so, als habe Livia nicht nur ein Ziel in der Sendung. Dass natürlich trotzdem alles anders laufen kann, als man erwartet, zeigt das Finalpärchen von 2019, Yasin und Samira. Sie sind das Paradebeispiel für Love Island. Die Turteltauben zogen kurz nach Ende der Sendung zusammen, haben bereits ein gemeinsames Söhnchen und sind nun auch verheiratet. Und damit haben wohl die wenigsten gerechnet.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

