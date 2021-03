Julian F. M. Stoeckel (33) nutzt die technologische Weiterentwicklung für seine Zwecke aus! Der Reality-TV-Star ist schon immer bekannt dafür, sich in der Welt des Blitzlichtgewitters bestens auszukennen und gerne zu jedem Skandälchen seinen Kommentar abzugeben. Seit es aufgrund der aktuellen Gesundheitslage keine roten Teppiche mehr zu besuchen gibt, hat sich Julian umorientiert. Schon im ersten Lockdown startete er eine Web-Liveshow mit prominenten Gästen – die geht nun in eine neue Runde: mit neuem Namen und vielen tollen Star-Gesichtern!

Schon heute Abend geht's auf Julians Instagram-Account live mit "Diven Quartett – Der Talk!" los. Der Society-Experte erklärt gegenüber Promiflash, was es damit auf sich hat: "Vor einigen Tagen hat die Plattform die Video-Live-Möglichkeit eingeführt, dass man mit bis zu drei weiteren Personen gleichzeitig einen Livestream machen kann. Das habe ich zum Anlass genommen, ein neues und interaktives Talkformat zu etablieren." Was dort besprochen werden soll? Alles zu den Themen High Society, Klatsch und Tratsch, Kosmetik, Beauty, Männer und Co.!

Zum Auftakt am Mittwochabend dabei: Promi Big Brother-Seherin Lilo von Kiesenwetter, Kult-Moderatorin Marijke Amado (67) und Travestie-Ikone Angelo Conti. Ihnen und Julian dürfen die Zuschauer selbstverständlich nach Lust und Laune Fragen stellen. Doch auch weitere Hochkaräter warten auf die Fans in den kommenden Ausgaben. Unter anderem hat der Ex-Dschungelcamper Dolly Buster (51), Micaela Schäfer (37), Lars Tönsfeuerborn (30), Claudia Obert (59) oder auch Kader Loth (48) eingeladen.

Privat Julian F. M. Stoeckel

© Sat.1 Lilo von Kiesenwetter bei Promi BB 2019

Privat Julian F. M. Stoeckel, Ex-Dschungelcamp-Star

