Die No Angels-Fans rasten momentan vermutlich nur noch aus! Anfang des Jahres gaben Lucy Diakovska (44), Sandy Mölling (39), Nadja Benaissa (38) und Jessica Wahls (44) bekannt, dass sie wieder als No Angels auftreten wollen. Ihr erster Song soll eine Neuauflage ihres Debüthits "Daylight In Your Eyes" werden. Dass das Video dazu ziemlich heiß werden könnte, deutete sich bereits bei ihrem Comeback-Auftritt im TV an, bei dem die Frauen sehr viel Haut zeigten. Nun feierte das Musikvideo Premiere – und die Fans sind begeistert.

Das neue Video, das es auf YouTube zu sehen gibt, bedient sich klar an den Elementen des Originalclips, die Choreografie sitzt perfekt – Nadja, Jessica, Lucy und Sandy präsentieren sich zudem freizügiger denn je. "Sehr gelungen. Ein Mix aus alt und neu. Man erkennt die Elemente von damals und eure Verbundenheit" oder "Wow! Das Video ist großartig geworden! Wie toll alle aussehen und auch so schön in Szene gesetzt wurden. Das ist der Anfang einer neuen Ära", lobten nur zwei User die Umsetzung des Videos.

Andere Zuschauer fühlten sich um gut 20 Jahre zurückversetzt, als mit "Daylight In Your Eyes" das allererste Musikvideo der No Angels – damals noch zu fünft – erschien. "Und zack, bin ich wieder elf Jahre alt. Ich liebe es", teilte etwa ein Fan der ersten Stunde seine Euphorie mit. Wie gefällt euch das Video? Verratet es in der Umfrage am Ende des Artikels.

Getty Images Die No Angels 2009 in Berlin

Instagram / noangelsofficial Die No Angels, 2021

ActionPress Die "Popstars"-Band No Angels

