Zart besaitet darf man als Teilnehmerin bei Germany's next Topmodel definitiv nicht sein! Die verbliebenen 18 Kandidatinnen müssen sich in der sechsten Episode der 16. Staffel natürlich auch wieder dem Urteil der Jury stellen. Anders als in den Folgen zuvor lässt Heidi Klum (47) ihre Schützlinge dieses Mal direkt zu Beginn einen Catwalk absolvieren – obwohl diese Aufgabe für gewöhnlich erst am Schluss der Primetime-Sendung ansteht. Bei dieser Laufsteg-Challenge brauchen die Mädchen ein dickes Fell – nicht nur wegen der zu erwartenden heftigen Kritik, sondern auch wegen der Verletzungsgefahr!

Gemeinsam mit Fotograf und Gastjuror Christian Anwander nimmt die Modelmama die Catwalk-Performance ihrer Mädchen besonders genau unter die Lupe. Die Nachwuchsmodels müssen über rutschigen Untergrund laufen und dürfen von den Juroren angehalten werden, wann immer ihnen ein Fehler unterläuft – und das passiert ziemlich oft! "Das geht gar nicht", lautet Heidis Urteil zu Jasmine Jüttners Wackel-Walk und Christian hat eine klare Meinung zu Alysha Hübner: "Das musst du ein bisschen eleganter machen. Das war sehr grob und gefühllos."

Bei Linda Braunberger fließen sogar die Tränen. Der Grund: Sie fiel mitsamt ihrer Robe von Designerin Jasmin Erbas hin und holte sich dadurch einen schmerzhaften blauen Fleck. "Du warst ein bisschen übermotiviert", findet Christian.

Instagram / anwander Fotograf Christian Anwander

Instagram / allyhbnr Alysha, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / lindaviolet Linda, GNTM-Kandidatin 2021

