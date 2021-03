Und schon wieder wird gestritten! Schon in den vergangenen Folgen kam Germany's next Topmodel nicht ohne Auseinandersetzungen zwischen den Kandidatinnen aus. Vor allem Linda Braunberger, Soulin Omar, Liliana Maxwell (21) und Chanel Silberberg (20) scheinen bei ihren Meinungsverschiedenheiten kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Aussagen wie "Halt dein Maul" oder "Du ekelhafter Charakter" sind in dieser Staffel keine Seltenheit. Auch in der sechsten Episode geraten die Nachwuchsmodels aneinander – mal wieder inklusive einiger Beleidigungen!

Nachdem Soulin den ersten Job der 16. Staffel ergattert hatte, sollen ein paar Mädchen hinter ihrem Rücken gesagt haben, dass sie den nur bekam, weil sie beim Casting weinte. Für die gebürtige Syrerin Grund genug, ihren Konkurrentinnen eine deutliche Ansage zu machen: "Mir ins Gesicht zu lügen und zu gratulieren, aber hinter meinem Rücken zu sagen, dass ich den Job nur bekommen habe, weil ich geweint habe – das ist hinterhältig."

Chanel hat allerdings ein ganz anderes Problem mit ihrer Mitstreiterin: Soulin gibt den Kandidatinnen ständig Tipps. "Das ist ein Punkt, der uns alle ein bisschen stört, weil sie damit zeigt, dass sie besser ist als die anderen", erklärt sie im Interview. Als die Hamburgerin ihr aber rät, in Zukunft die Klappe zu halten, wenn sie nicht den vollen Einblick in Situationen hat, wird Chanel richtig sauer: "Was ist denn in deinem Hirn falsch? Ich glaube, ich bin hier in der Irrenanstalt." Scheint, als wäre das letzte Wort hier noch längst nicht gesprochen – auch wenn dieser Streit daraufhin erst einmal ein Ende findet.

