Das langersehnte Interview von Oprah Winfrey (67) mit Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) wurde nun endlich auch weltweit im TV ausgestrahlt. Und dabei kamen einige sowohl unerwartete als auch besorgniserregende Details ans Licht. Die ehemalige Suits-Darstellerin räumte ein: Sie hatte während ihrer Zeit im Buckingham-Palast mit mentalen Problemen zu kämpfen. Von der königlichen Familie habe sie nur wenig Unterstützung erhalten – doch wie steht ihre eigene Familie zu dem Thema? Ihre Mutter Doria Ragland ist offenbar erleichtert, dass die Tochter sich nun mehr um ihre eigene Gesundheit kümmern möchte.

Doria und ihre Tochter Meghan sollen sich sehr nahe stehen – es wurde zuvor sogar über einen Gastauftritt der 64-Jährigen im Oprah-Interview spekuliert. Dass Meghan jetzt so offen über ihre psychischen Herausforderungen sprach, dürfte auch ihre Mama mitbekommen haben. Laut einem Insider von Express soll die einstige Yogalehrerin "sehr erleichtert" sein, dass die Ex-Seriendarstellerin "ihre mentale Gesundheit und ihr Wohlergehen an erste Stelle [setze]". Die Großmutter von Archie (1) hatte zwar keinen Auftritt in dem viel diskutierten Interview, aber sie dürfte dennoch heilfroh sein, dass ihre Tochter sich die Last von der Seele geredet hat.

Dass Doria Ragland ihrer Tochter immer eine große Stütze ist, hatte sie erst im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt: Die mittlerweile wieder schwangere Herzogin musste eine Fehlgeburt erleiden. In dieser traurigen Zeit hatte Doria ihrer Tochter unterstützend zur Seite gestanden. "[Doria] unterstützt Harry und Meghan. Sie hilft ihnen, zu heilen und sich mit ihrem schmerzhaften Verlust abzufinden", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly.

