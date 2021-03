Bei Love Island wurde endlich geknutscht! Nachdem die Singles sich an den ersten beiden Tagen noch recht schüchtern in Sachen körperliche Nähe gezeigt hatten, wurde am Mittwochabend dann gezüngelt, was das Zeug hält. Der Grund: eine heiße Kuss-Challenge! Doch nicht alle Zuschauer waren begeistert von der Leistung der Islander: Der inoffizielle "Love Island"-Experte Pietro Lombardi (28) machte sich jetzt über die Kusstechnik der Jungs lustig...

In seinem täglichen Instagram-Livestream im Anschluss an die Folge mit "Love Island"-Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) stichelte der DSDS-Star: "Bitte Jungs – bevor ihr zu 'Love Island' geht – lernt küssen! Warum küssen die Leute so hektisch? [...] Jedes Jahr diese Kussspiele machen mich so aggressiv!" Vor allem Adrianos Zungentechnik habe Pietro so gar nicht gefallen. Jana Ina verteidigte ihn zwar: "Die kam wie ein Staubsauger, was erwartest du?" Aber der Musiker merkte an: "Von einem Charmeur erwartest du, dass er das eingroovt."

Doch wie macht man es denn richtig? Pietro führte es den Islandern in dem Livestream eindrucksvoll an einer Fernbedienung vor und empfahl dann: "Ihr schaut die Frau erst mal an: 'Du hast schöne Augen...'". Klingt ganz so, als würde Pie wissen, wovon er spricht! "Was Küssen betrifft, habe ich immer nur Komplimente bekommen, und ich kann es nachvollziehen", rühmte sich der Sänger und witzelte weiter: "Ich bin einer der Top 17 besten Küsser der Welt."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTL2 Die "Love Island"-Stars bei einer Kuss-Challenge

RTL2 Bianca und Adriano bei "Love Island"

ActionPress/Revierfoto Pietro Lombardi beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2018

