Auf dieses Kompliment von Victoria Beckham (46) kann sich Kim Kardashian (40) wirklich etwas einbilden! In den 90er-Jahren gelang Vic als Mitglied der Girlband Spice Girls der internationale Durchbruch. Jetzt stellte sich heraus, dass auch Reality-TV-Bekanntheit Kim ein großer Fan der "Wannabe"-Interpretinnen war – sogar so sehr, dass die Stilikone als Jugendliche den Look der Frauen nachstellte. Und das ist der Beauty offenbar perfekt gelungen: Victoria zeigte sich von Kims Spice-Girl-Outfit jedenfalls begeistert!

In ihrer Instagram-Story teilte Kim vor Kurzem einen Throwback-Schnappschuss, auf dem sie mit ihren Freundinnen wie die Spice Girls posiert. Nicht nur die Kleidung wirkt identisch, auch die Gesten kommen dem Original ziemlich nah. Dieser Meinung war offenbar auch Victoria. Das als Posh-Spice bekannte Mitglied repostete die Aufnahme kurzerhand in ihrer eigenen Story und verlinkte Kim mit den Worten: "Die perfekte Posh!" Ein Kompliment, das die 46-Jährige sicherlich nicht jedem Double zukommen lässt.

Dabei schmiss sich Kim im Teenageralter nicht ohne Grund in den Spice-Girls-Look – sie und ihre Mädels nahmen damit an einer Talentshow ihrer Highschool teil. An die damalige Zeit kann sich Kim noch genau erinnern. "Die Spice Girls haben mich in vielen Phasen begleitet", schwärmte die 40-Jährige voller Dankbarkeit.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Freundinnen als Spice Girls

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Model

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

