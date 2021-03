Iris Abel (52) lässt sich nicht von ihren Hatern unterkriegen! Vor ein paar Tagen präsentierte die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin stolz ihre neue Haarfarbe: Die ehemals Brünette ist jetzt eine Blondine! Auch wenn die Frau von Schweinebauer Uwe Abel (51) total happy mit der Veränderung ist, kritisierten manche ihrer Follower im Netz den neuen Look. Dabei ging so mancher Kommentar ziemlich unter die Gürtellinie. Jetzt äußert Iris sich zu der Kritik an ihrem neuen Ich.

Im RTL-Interview wird schnell klar: Die 52-Jährige lässt den Hate nicht an sich ran! "Das sind meistens Leute, die ein langweiliges Leben führen", ist Iris überzeugt. "Die haben wahrscheinlich nichts zu tun und wollen eine Reaktion provozieren." Was würde sie ihren Kritikern denn gern sagen? "Jedem, der mir etwas wünscht, wünsche ich genau das auch – und am besten dreifach", beteuert die Sommerhaus der Stars-Siegerin von 2018.

Bisher ist Iris aber nicht weiter auf die Trolle im Netz eingegangen – und das soll auch so bleiben. "Manchmal juckt es mich wirklich in den Fingern", gibt sie zu. "Aber dann atme ich tief durch und lege das Handy wieder weg, weil es die Sache nicht wert ist." Eine Ausnahme gäbe es da jedoch: "Wenn jemand Uwe angreift, verstehe ich keinen Spaß mehr. Das ist für mich ein rotes Tuch", stellt die Powerfrau abschließend klar.

Anzeige

Promiflash Uwe und Iris Abel im Promiflash-Interview, Juni 2019

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Iris Abel im November 2019

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Uwe und Iris Abel in Dötlingen im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de