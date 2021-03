Iris Abel (52) überrascht jetzt mit einem ganz neuen Look! Die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin hatte in den letzten zwei Jahren bereits eine enorme Verwandlung hingelegt. So unterzog sie sich einer Magenbypass-Operation, die danach die Kilos nur so purzeln ließ. Die Frau von Schweinebauer Uwe Abel (51) lief anschließend sogar als Model über den Laufsteg. Nach ihrer Gewichtsabnahme folgt nun die nächste optische Transformation: Sie hat sich das Haar blondiert.

Die TV-Bäuerin hat ihre braunen Locken gegen einen schicken, hellblonden Kurzhaarschnitt getauscht. Und was war der Grund für die neue Frisur? Sie wollte einfach mal etwas Neues ausprobieren. "Ab und zu muss man mal die Haarfarbe ändern", schreibt Iris zu einem Schnappschuss auf Instagram. Top-gestylt, mit rotem Lippenstift und Smokey Eyes lächelt die einstige Sommerhaus-Kandidatin in die Kamera und wirkt so, als fühle sie sich richtig wohl als frischgebackene Blondine.

Ihre Follower allerdings zeigen sich zwiegespalten, was die Typveränderung angeht und viele vermissen die braunen Haare. "Mir hat die "alte" Iris irgendwie besser gefallen" oder "Hübsch, aber das Dunkle fand ich an dir besser", kommentieren nur zwei User. Ein paar Nutzer sind von ihrem blonden Schopf aber auch begeistert. "Hübsch ist's geworden, Schätzelein", schwärmt etwa ein Fan.

Instagram / iris.abel.official Uwe und Iris Abel in Dötlingen im Juni 2020

Instagram / iris.abel.official Iris Abel, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Instagram / iris.abel.official Iris Abel im Jahr 2020

