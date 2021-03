Was für ein zuckersüßer Anblick! Die Schauspielerin Mandy Moore (36) begrüßte im Februar ihr erstes Kind. Zusammen mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith erfreut sie sich seither an ihrem Söhnchen August Harrison – und das teilt das auch gerne im Netz. So postete sie bereits mehrere niedliche Detailaufnahmen ihres Babys. Nun entzückte sie ihre Follower erneut mit einem goldigen Selfie: Mandy kuschelt mit ihrem kleinen August und scheint ihr Glück total zu genießen!

In ihrer Instagram-Story präsentiert sie ihren Fans einen weiteren intimen Einblick in ihr neues Leben als Mutter. "Es kann nicht besser werden", verdeutlichte Mandy ihre Freude über den Nachwuchs. August scheint sich auf der Brust seiner Mutter sehr wohlzufühlen, denn der Kleine schlummert friedlich vor sich hin. Ihre Community bekam sogar erneut das bezaubernde Gesicht des Babys zu sehen. Kein Wunder, dass Mandy bei dem Stupsnäschen kaum noch aus dem Schwärmen herauskommt.

Dass Mandy offenbar im Baby-Himmel schwebt und jede Minute ihrer Mutterschaft zu schätzen weiß, bewies sie jüngst mit einem ganz besonderen Foto auf Social Media: Die 36-Jährige postete eine Aufnahme von den Sekunden kurz nach der Geburt. Darunter schrieb sie, dass sie sehr dankbar für ihren Körper sei, der ihr dieses kleine Wunder beschert hat.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihr Söhnchen August Harrison, März 2021

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Instagram / mandymooremm Mandy Moores Baby August Harrison, März 2021

