Brenda Patea (27) erreichen Glückwünsche im Sekundentakt! Erst vor wenigen Minuten verkündete die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin süße Neuigkeiten im Netz: Ihre Tochter hat das Licht der Welt erblickt. Neben einem ersten Schnappschuss verriet das Model auch schon den Namen der Kleinen: Mayla. Die frischgebackene Mama und ihr Baby können sich vor Gratulationen kaum retten – darunter auch einige Promi-Grüße!

"Ohhhh, alles alles Gute euch! So ein wunderschöner Name", schwärmte "Topmodel"-Kollegin Fata Hasanović (26) bereits kurz nach der Veröffentlichung des niedlichen Instagram-Beitrags in den Kommentaren. Und auch Mama-Bloggerin Kisu (29) ist über den lang ersehnten Nachwuchs total aus dem Häuschen: "Wow, wie schön, alles Gute an euch!" Erst vor vier Tagen hatte die Beauty noch ein Herzchen bei Brendas Beitrag mit XXL-Babybauch hinterlassen.

Dass Brenda ihr Mädchen inzwischen schon in den Armen halten kann, ist auch für Jana Heinisch unglaublich. "Ohne Witz, ich hab gestern noch an euch gedacht! Alles Gute und ganz viele tolle Momente", kommentierte das Model die Babynews. Weitere Details zur Geburt und dem neuen Familienmitglied behielt Brenda allerdings noch für sich. Meint ihr, die Neu-Mama wird sich in den kommenden Tagen noch ausführlicher melden? Stimmt ab!

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im September 2020

Voß, Cindy Kisu bei der einer Beauty Messe 2016

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

