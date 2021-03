Für Emilia Würsching läuft es bei Love Island aktuell eher schlecht als recht! In der ersten Paarungszeremonie bildete die Studentin ein Couple mit Adriano – der sägte sie aber kurz darauf wieder ab. Das brachte die Blondine nicht nur zum Weinen, sie dachte deswegen sogar darüber nach, die Kuppelshow zu verlassen. Im Gespräch mit Promiflash verriet Emilia, welche möglichen Situationen ihr schon vor der Show einige Sorgen bereiteten.

Im Promiflash-Interview verriet die 21-Jährige, worüber sie sich im Vorfeld die meisten Gedanken gemacht hat: "Was ist, wenn ich einen richtigen Crush habe, der sich dann aber vor der Kamera für jemanden anderen entscheidet und mir im TV das Herz bricht?" Genau das, was Emilia vor "Love Island" noch Bauchschmerzen bereitet hatte, trat nun bereits in der ersten Folge ein. Obwohl Adriano genau ihr Typ ist, gestand er ihr relativ bald, überhaupt nicht auf blonde Frauen zu stehen.

Doch was, wenn sie bei dem 26-Jährigen doch noch eine Chance bekommen würde? Vor der Show erklärte Emilia zumindest: "Wer sich einmal gegen mich entscheidet, der wird sich dann vielleicht auch noch einmal gegen mich entscheiden. Und diesen Herzschmerz würde ich dann nicht noch mal verkraften." Ob dafür ein anderer Mann ihr Herz erobern kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

RTLZWEI Adriano und Emilia, "Love Island"-Teilnehmer 2021

RTLZWEI Emilia Würsching bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Emilia und Adriano, "Love Island"-Kandidaten

