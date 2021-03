Selena Gomez (28) hat in ihren jungem Leben schon viel durchgemacht. Beruflich führt die Sängerin seit ihrer Kindheit ein Leben auf der Überholspur. Auch ihr Liebesleben, insbesondere ihre Beziehung zu Justin Bieber (27), fand überwiegend in der Öffentlichkeit statt. Bei Selena wurde zudem die Autoimmunkrankheit Lupus diagnostiziert, eine Freundin spendete ihr die benötigte Niere. Infolge von Depressionen und Panikattacken brach sie eine Welttournee ab, suchte sich professionelle Hilfe. Im vergangenen Jahr teilte sie schließlich mit, dass sie an einer bipolaren Störung leidet. Nun erklärt sie: Es war genau dieses Teilen ihrer Geschichte, das sie schließlich den Tiefpunkt überwinden ließ.

"Als ich angehalten und meine Verletzlichkeit akzeptiert und mich dazu entschieden habe, meine wahre Geschichte den Menschen zu erzählen – da fühlte ich mich endlich befreit", erzählt sie im Interview mit der Vogue, deren Cover sie im April zieren wird. Selena zog sich aus den sozialen Medien zurück, schrieb und sang sich mit "Lose You To Love Me" den alten Liebeskummer von der Seele. Für viele ihrer Fans ist die US-Amerikanerin offenbar eine Inspiration. Sie fühle sich stolz, wenn ihre "Selenators" nun auch offen darüber sprechen, sich wegen psychischer Probleme Hilfe zu suchen.

Noch immer habe Selena mit nächtlicher Schlaflosigkeit zu kämpfen. "Ich denke über mein Leben nach und frage mich: 'Was mache ich eigentlich damit?' und dann wird es zu dieser Spirale", führt sie aus. Auf längere Sicht könne sie sich sogar vorstellen, mit der Musik aufzuhören.

Getty Images Selena Gomez in Westwood, 2020

Getty Images Selena Gomez in Los Angeles, 2019

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

