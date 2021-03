Und noch immer sehen die Fans einen Promi-Tänzer ganz weit vor den anderen! In der vergangenen Woche tanzten die VIPs bei Let's Dance zum ersten Mal um die Punkte. Nachdem die Profitänzer verteilt wurden, hieß es in Woche eins: Alles geben! Für Vanessa Neigert (28) und Tanzpartner Alexandru Ionel platzte der Traum vom Sieg allerdings direkt. Damit sind nur noch 13 Tanzpaare im Titelrennen. Und wer hat bei den Fans die Nase vorn? Die Promiflash-Leser sind sich sicher: Fußballer Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) sollen gewinnen.

Wie schon in der vergangenen Woche steht der Isländer in der Gunst der Zuschauer ganz oben. Von 1.884 Teilnehmern einer Promiflash-Umfrage stimmten ganze 40,3 Prozent (Stand: Freitag, 12. März, 17:20 Uhr) dafür, dass Rúrik und seine Profipartnerin die Favoritenliste anführen. Mit 23,5 Prozent der Stimmen liegt GZSZ-Star Valentina Pahde (26) auf Platz zwei – auch das hatten die Fans schon vor der ersten Folge so gesehen. Über den dritten Spitzenplatz darf sich hingegen ein neues Gesicht freuen: Das gleichgeschlechtliche Tanzpaar aus dem Prince Charming von 2019 Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33) löst mit immerhin noch 7,5 Prozent der Votes Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42) ab.

Eng werden könnte es hingegen für Erol Sander (52) und Marta Arndt (31), Kai Ebel (56) und Kathrin Menzinger (32) sowie Auma Obama und Andrzej Cibis (33). Diese Tanzpaare belegen in der Umfrage die hinteren Ränge. Ob sie die TV-Zuschauer am Ende doch noch von sich überzeugen können? Das wird sich erst entscheiden, nachdem die Stars und Sternchen heute Abend wieder einmal das RTL-Tanzparkett unsicher gemacht haben.

TVNOW / Stefan Gregorowius Rúrik Gíslason und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Auma Obama und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

