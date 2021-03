Die Let's Dance-Zuschauer haben schon jetzt ein Favoriten-Paar! Seit der großen Kennenlernshow in der vergangenen Woche ist endlich klar, welcher Promi in dem TV-Format mit welchem Profitänzer übers Parkett fegen wird. Heute Abend müssen die frischgebackenen Tanzpaare zum ersten Mal zeigen, was sie gemeinsam draufhaben. Die Promiflash-Leser sehen allerdings schon vor der ersten Show Fußball-Hottie Rúrik Gíslason (33) und Profi Renata Lusin (33) ganz vorn.

Das geht jedenfalls aus einer Promiflash-Umfrage hervor, in der 815 von insgesamt 2.104 Lesern, also 38,7 Prozent [Stand: 5.3.; 17:30 Uhr], für den Isländer und die Profitänzerin abgestimmt haben. Damit landen die beiden klar auf dem ersten Platz – dabei haben Rúrik und Renata diese große Fan-Unterstützung bisher noch gar nicht nötig, um weiterzukommen. Immerhin ergatterte Rúrik in der vergangenen Woche das heiß begehrte goldene Ticket: Er ist somit automatisch in der nächsten Runde. Aber auch Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) müssen sich ums Weiterkommen eher wenig Sorgen machen. Denn auch sie konnten das Publikum von sich begeistern und landen mit immerhin noch 592 Stimmen in der Umfrage auf einem soliden zweiten Platz.

Aber für wen könnte es heute brenzlig werden? Am wenigsten überzeugen konnten bisher offenbar Auma Obama und Andrzej Cibis (33). Gerade einmal sechs Leser stimmten für die Schwester von Barack Obama (59) und den Profitänzer ab. Aber auch Model Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy müssen sich in der ersten Show richtig ins Zeug legen. Sie bekamen bloß eine Stimme mehr.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Valentina Pahde und Valentin Lusin bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Auma Obama und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de