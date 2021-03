Evelyn Burdecki (32) wickelte mit ihrem Charme die TV-Zuschauer schon in so mancher Show um den Finger. 2019 brachte sie es sogar zur Dschungelkönigin. In Sachen Liebe hat die Blondine ihren persönlichen Pokal aber noch nicht gefunden. Seit ihrer Liaison mit Domenico De Cicco (38) hatte die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin keinen dauerhaften Partner mehr an ihrer Seite. Dabei mangelt es nicht an Angeboten im Netz. Doch der Weg ins Herz der Single-Lady führt nicht übers Internet.

Was Dating betrifft, will die 32-Jährige altmodisch bleiben. Ihren Traummann möchte Evelyn nicht im Netz kennenlernen, wie sie im Interview mit Gala erklärt. "Das ist nichts für mich und ich bin auch nicht der Tinder-Typ", gesteht die Blondine. In einem Leben, in dem schon so vieles virtualisiert sei, wolle sie wenigstens noch den Männern im realen Leben begegnen. Die Realität ohne Filter gefalle ihr immer noch besser. Die Anfragen, die sie bisher übers Internet erreichten, betrachte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin deshalb immer mit Vorsicht. Sie glaubt, die meisten Onliner würden eh nur "das Eine" wollen.

Ganz ausschließen will Evelyn aber doch nicht, dass sie ihre große Liebe womöglich im Netz finden könnte. Immerhin haben sich schon viele Paare über soziale Medien kennengelernt. "Die Liebe geht ja manchmal komische Wege, vielleicht verirrt sie sich bei mir auf Instagram", scherzt die einstige Der Bachelor-Kandidatin abschließend.

Thomas Lohnes / Getty Images Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei der Unique Show in Düsseldorf

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Jurorin bei "Das Supertalent"

Bucco,Herbert Evelyn Burdecki bei der Lambertz Monday Night 2020

