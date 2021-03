Jürgen Milskis (57) Gesundheits-Kampf ist noch nicht vorbei! Im Februar hatte der Ballermann-Star für große Schlagzeilen gesorgt: Denn bei dem Big Brother-Urgestein war ein Tumor im Unterkiefer festgestellt worden. Anschließend hatte sich glücklicherweise herausgestellt, dass es sich um gutartiges Gewebe handelt. Eine große Erleichterung für den Reality-TV-Dauergast. Doch trotzdem muss Jürgen nun erneut ins Krankenhaus – und dort sogar operiert werden!

Im Interview mit RTL sprach der 57-Jährige über seinen anstehenden Aufenthalt in einer Klinik: "Ich lasse mir sechs Implantate im Unterkiefer setzen. Das ist ein komplizierter Eingriff, an den sich erst kein Arzt rantrauen wollte, weil ich Knochenschwund im Unterkiefer habe!" Schon vor einiger Zeit habe er sich mehrere Zähne ziehen lassen müssen, wodurch er inzwischen nur noch fünf Stück im Unterkiefer habe. "Das Kauen funktioniert nicht mehr so gut", erklärte Jürgen.

Um die Probleme des Kölners zu beseitigen, werden ihm nun mehrere Implantate und eine Brücke eingesetzt. Das soll ihm dann im Alltag weiterhelfen: "Dadurch erwarte ich mir eine höhere Lebensqualität", schilderte Jürgen seine Wunschvorstellung.

Jürgen Milski bei "Kampf der Realitystars"

Jürgen Milski, Moderator

Jürgen Milski, Moderator

