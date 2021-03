Ist Miley Cyrus (28) etwa wieder in festen Händen? Nach ihrem Ehe-Aus mit Liam Hemsworth (31) lernte die Sängerin ihren neuen Partner Cody Simpson (24) kennen und lieben. Doch auch die Beziehung mit dem Musiker hielt nicht lange. Seit August vergangenen Jahres gehen die beiden Künstler wieder getrennte Wege. Aber hat die Schauspielerin jetzt möglicherweise eine neue Flamme an ihrer Seite? Paparazzi sichteten Miley in Gesellschaft eines Mannes!

Wie Daily Mail berichtete, war Miley am vergangenen Wochenende mit ein paar Freunden für einen Ausflug in die kalifornische Wüste nach Palm Springs gereist. Auf Paparazzibildern ist zu sehen, wie beim gemeinsamen Dinner plötzlich ein unbekannter Mann auftaucht – und der scheint genau Mileys Beuteschema zu entsprechen. Mit einem kessen Lächeln auf den Lippen prostet die 28-Jährige dem Unbekannten zu. Kurz darauf schien die Stimmung sogar noch lockerer zu werden und Miley willigte in ein kurzes Tänzchen mit dem mysteriösen Hottie ein.

Ob sich da vielleicht eine neue Romanze anbahnt? Dabei hat Miley vor wenigen Tagen doch noch von ihrem Singledasein geschwärmt. Besonders die Unabhängigkeit scheint der Künstlerin zu gefallen, wie sie gegenüber ihren Fans auf Instagram betont: "Alles, was ich tue, ist, was auch immer ich will!"

