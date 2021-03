Viele The Crown-Fans haben sich bereits gefragt, ob Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) noch in der Serie auftauchen werden. Vergangenes Jahr wurde die vierte Staffel der Netflix-Produktion veröffentlicht, welche unter anderem die Geschichte von Prinzessin Diana (✝36), der Mutter von Harry, erzählt. Noch in diesem Jahr sollen dann auch die Dreharbeiten für die fünfte Staffel beginnen, die voraussichtlich 2022 ausgestrahlt wird. Nun hat der Autor und Serienschöpfer Peter Morgan enthüllt, ob die Story von Harry und Meghan in der Serie thematisiert wird.

"Ich weiß nicht, ob Prinz Andrew (61) oder Meghan Markle oder Harry jemals auftauchen werden. Ich möchte nicht über sie schreiben, weil es sofort journalistisch wäre, über sie zu schreiben", erklärte Peter Morgan gegenüber The Hollywood Reporter. Um ein Dramatiker zu sein, brauche man eine Perspektive und müsse die Möglichkeit einer Metapher einräumen. "Es könnte erst dann richtig interessant werden, wenn man die Story von Harry und Meghan durch Analogie und Metapher wiedergeben würde", erklärte er.

Wie Hello! berichtete, stellte Peter Morgan bereits im Dezember klar, niemanden für die Besetzung der Rollen von Harry und Meghan oder eines anderen jüngeren Mitglieds der königlichen Familie zu suchen. Er könne sich jedoch vorstellen, ihre Geschichte aufzugreifen, ohne sie direkt zu erzählen. So hätten sich zum Beispiel schon Frauen wie Diana oder Wallis Simpson (✝87) in der königlichen Familie nicht willkommen gefühlt.

Netflix / Liam Daniel Szene aus der Netflix-Serie "The Crown"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Ollie Upton / Netflix Emma Corrin und Josh O'Connor in "The Crown"

