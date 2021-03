Es ziehen dunkle Wolken am gerade noch so klaren Love Island-Himmel auf! Am vergangenen Freitagabend lud Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) wieder zur Paarungszeremonie. Während Emilia Würschings Wahl für weit aufgerissene Augen sorgte, konnte man sich Bianca Balintffys Entscheidung schon denken: Sie schnappte sich Adriano Monaco, mit dem sie schon die Tage zuvor wunderbar harmoniert hatte. Doch ihre zarten Bande sind nun in Gefahr, wie der Teaser für Sonntag zeigt: Granate Katharina Neher droht, ihr den muskulösen Münchner auszuspannen!

In der kommenden Folge am Sonntagabend darf Kathi endlich in die Villa einziehen. Aufgrund eines positiven Corona-Tests hatte sich ihre Ankunft auf der Liebesinsel um ein paar Tage verzögert. Ein RTL2-Trailer zeigt nun, dass die süße Kölnerin zum Date in die Private Suite lädt – und sich dafür ausgerechnet den charmanten Adriano ausgesucht hat! Vor lauter Panik scheint seine Partnerin Bianca deswegen in Tränen auszubrechen. "Mach dir keine Sorgen", versucht Freundin Livia Piotrowicz sie noch zu beruhigen.

Adriano hingegen hat richtig Bock auf die Abwechslung und tönt durch die Villa: "Endlich ein bisschen Action!" Doch was erwartet den Frauenflüsterer? Kathi stellte jedenfalls vorab im Promiflash-Interview schon klar, dass sie bei ihrem Einzug auf Angriff gehen will: "Ich bin jemand, der sehr kommunikativ ist. Ich will da jeden kennenlernen, egal ob Mädel oder Junge. Wenn der Mann sagt, die haut mich um, ihr Lächeln finde ich super, und ich sage auch, den finde ich klasse, dann werden die beiden zueinanderfinden." Wie es weitergeht, erfahren die Fans am Sonntagabend um 22:05 Uhr auf RTL2.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

