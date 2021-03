Was für ein tolles Mutter-Tochter-Gespann! Es ist kein Geheimnis, dass die Schauspielerin Kate Hudson (41) und ihre berühmte Mutter Goldie Hawn (75) eine tolle Verbindung haben. Jüngst offenbarten sie in einem Interview, sogar offen miteinander über das Thema Sex zu plaudern. Auch mit niedlichen Pics im Netz verdeutlichen sie, wie innig ihr Verhältnis ist. Auf Social Media tauchte nun ein neues Frauenpower-Bild der beiden Hollywood-Stars auf: Goldie und ihre bildhübsche Tochter posieren eng umschlungen im Schnee!

Via Instagram teilte Oliver Hudson (44), der Bruder von Kate, den niedlichen Schnappschuss, um seine Lieblinge am internationalen Weltfrauentag zu ehren. Die "Fast Berühmt"-Darstellerin schmiegt sich dabei ganz fest an ihre Mama Goldie. Das Duo strahlt bis über beide Ohren in die Kamera. "Ich weiß nicht, was ich ohne euch tun würde – oder wer ich geworden wäre, ohne diese wundervollen Frauen in meinem Leben", schrieb Oliver unter den Beitrag.

Anscheinend hat auch Goldies Sohn eine ganz innige Beziehung zu den den beiden Promi-Ladys. "Oh mein Bruder, ich liebe dich so", kommentierte Kate prompt sein rührendes Posting. Ihre Fans zeigten sich total begeistert von dem Beitrag und hinterließen unzählige Herz-Emojis unter dem Foto.

Anzeige

Instagram / theoliverhudson Oliver Hudson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Goldie Hawn im Januar 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de