Auch beim dritten Trash-Anlauf hat Florian Szupories (28) keinen Dating-Erfolg. Kuppelshow-Fans dürfte das Gesicht des Love Island-Stars der aktuellen Staffel ziemlich bekannt vorkommen. Der Fitness Trainer hat in der Vergangenheit nämlich schon bei zwei anderen Formaten sein Glück versucht: Er stellte sich nicht nur als Singlemann bei Take Me Out vor die Buzzer der Mädels, sondern kämpfte auch um das Herz von Bachelorette Melissa (25). Dass Florian nun zum dritten Mal ohne Traumfrau nach Hause geht, amüsiert die Fans im Netz.

"Dieser Moment, wenn du Florian heißt, und jetzt schon in drei Trash-TV-Sendungen versagt hast", witzelt ein User auf Twitter, nachdem der Kölner bei der gestrigen Paarungszeremonie von den "Love Island"-Mädels übergangen wurde. Ein anderer Zuschauer findet, dass der 28-Jährige die Liebessuche im Fernsehen in Zukunft besser aufgeben sollte. "Florian sollte sich vielleicht ein anderes Hobby suchen", schreibt er.

Doch woran liegt es, dass Florian immer wieder so schlecht abschneidet? Zumindest für den aktuellen Exit hat er gegenüber Promiflash eine – seiner Meinung nach – ziemlich einleuchtende Erklärung. "Das Problem mit dem Augenkontakt war: Ich habe direkt beim Einzug da mit den Mädels sofort durch einen Windstoß was ins Auge bekommen und das hing unterm Augenlid fest und dadurch konnte ich mich auch nicht auf ein Gespräch konzentrieren", erläuterte er. Bei Melissa scheiterte es damals hingegen daran, dass er ihr zu oberflächlich war.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL II "Love Island"-Kandidat Florian

RTL II Florian Szupories, Kandidat bei "Love Island" 2021

TVNOW Florian, "Die Bachelorette"-Kandidat 2020

