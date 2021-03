Hilary Duff (33) erwartet schon zum dritten Mal Nachwuchs – und allzu lang dürfte es nicht mehr dauern, bis das Geschwisterchen von Banks (2) und Luca (8) da ist! Die Schauspielerin ist inzwischen hochschwanger, lässt sich in ihrem Alltag davon aber wenig beeindrucken. Selbst einkaufen zu gehen und sogar Sport zu treiben, scheint für die "Lizzie McGuire"-Darstellerin kein Problem zu sein. Nun feierte sie sogar noch eine Party: Hilary bekam eine Last-Minute-Babyshower!

Auf Instagram teilte die werdende dreifache Mutter ein Video mit Bildern dieses besonderen Tages. In einer wunderschönen Herbstdekoration und mit ihren liebsten Menschen feierte Hilary ihr Ungeborenes. Unter ihrem Post teilte sie dankende Worte für die Organisation der Feier, nachdem sie selbst in dieser Schwangerschaft eigentlich auf eine Babyparty verzichten wollte. "Ich hatte schöne Stunden mit so vielen Freunden aus L.A., die ich alle so lange nicht zusammen sehen konnte und schrecklich vermisst habe", schrieb die 33-Jährige.

Was das Geschlecht des Babys angeht, hält sie sich weiterhin bedeckt. Auch die Dekoration der Party war nicht in auffälligen Geschlechterfarben, sondern neutralen Herbsttönen gehalten. Schon zuvor hatten Fans Hilarys blau gefärbtes Haar für einen Hinweis gehalten, das dementierte sie jedoch. Auf der Party trug sie zu den blauen Haaren nun ein rosa Kleid und lässt ihre Follower weiter spekulieren.

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff bei ihrer Babyparty, 2021

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im September 2020

Anzeige

Instagram / matthewkoma Matthew Koma mit Hilary Duff und den Kindern

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Hilary kurz vor der Geburt noch eine Babyparty feiert? Mir wäre das zu anstrengend! Sieht total süß aus! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de