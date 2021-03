Für Mike Heiter (28) ist weniger mehr! Der Dschungelshow-Teilnehmer zeigte in der Vergangenheit gut und gern seine Muskeln. Egal ob bei Fernsehformaten wie Love Island und Das Sommerhaus der Stars oder auf Social Media, der Influencer präsentierte regelmäßig seinen durchtrainierten Körper. Mittlerweile wirkt der Muskelmann jedoch schmaler – und das ist auch seinen Fans nicht entgangen. Nun klärte Mike auf, warum sich seine Optik verändert hat.

In seiner Instagram-Story erklärte der 28-Jährige auf Nachfrage eines Followers: "Ich habe bewusster gegessen und ich wollte abnehmen, da ich nicht mehr so breit sein wollte, sondern eher drahtiger und definierter." Nachdem sich einige Fans außerdem darüber Sorgen machten, dass man den Ex-Freund von Elena Miras (28) kaum noch auf Social Media zu Gesicht bekomme, stellte Mike klar: "Mir geht es bestens."

Seit November vergangenen Jahres ist der Reality-TV-Teilnehmer mit Ex-Are You The One?-Teilnehmerin Laura Morante (30) zusammen und offenbar sehr happy. In seiner Frage-Antwort-Runde schwärmte er: "Ich bin für jeden Tag dankbar, den ich mit Laura verbringen darf. Sie ergänzt mich einfach, sie pusht mich und stärkt mich in meinen Vorhaben."

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im November 2019 in Essen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im November 2020

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter, 2021

