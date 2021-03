Es wird also ein Herbstbaby! Erst vor wenigen Tagen machten Niklas (32) und Jessica Schröder (26) öffentlich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten – rund eineinhalb Jahre nach ihrer Traumhochzeit im Sommer 2019. Schon lange träumten der Ex-Bachelorette-Kandidat und die Ex-Bachelor-Kandidatin davon, Nachwuchs zu bekommen. 2021 soll es nun endlich so weit sein. Promiflash hat die beiden zum Schwangerschaftstalk getroffen – und dabei hat Jessi verraten, wie weit sie schon ist!

"Wir können jetzt sagen, wie weit ich bin: in der 16. Woche", verkündete Jessi stolz im Zoom-Interview mit Promiflash. Nachdem sie zuletzt noch mit schwerer Übelkeit zu kämpfen gehabt habe, gehe es ihr jetzt schon wieder super und sie fühle sich regelrecht "wie Superwoman". Dabei hatte die 26-Jährige bis zuletzt noch gedacht, dass sie von diesem Wehwehchen verschont bleibt. "Ich bin wirklich tough und auch kein wehleidiger Mensch. Und dann kam es auf einen Schlag. An Niks Geburtstag gab es was mit Fleisch, und dann habe ich gemerkt, dass ich das weder riechen noch essen kann." Mehrere Tage lang habe es daraufhin nur Kartoffeln, Brot oder Cracker gegeben.

Auch für ihren Mann Nik war das keine einfach Situation. Wie seine Herzdame diese Phase der Schwangerschaft gemeistert hat, macht ihn aber sehr stolz: "Jessi ist ein Mensch, der, wenn es ihr schlecht geht, sich einfach zurückzieht. Man fragt dann, ob man ihr etwas Gutes tun kann, ob sie was braucht, und dann sagt sie auch, was sie möchte. Aber sie stresst nicht unnötig. Sie nimmt Rücksicht trotz ihres Unwohlseins." Inzwischen geht es der werdenden Mutter schon wieder blendend – nur Fleisch kann sie ab und an immer noch nicht riechen.

Anton Spreemann Niklas Schröder und seine Frau Jessi

Anton Spreemann Jessica Schröders Babybauch

Instagram / nik_schroeder Jessica und Nik Schröder im August 2020

