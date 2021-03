Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Die TV-Bekanntheiten Nik (32) und Jessi Schröder (26) erwarten momentan ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mit einem niedlichen Pic, auf dem der werdende Vater seine Liebste und ihre kleine Wölbung umarmt, verkündeten sie bereits die zuckersüße Neuigkeit. Seitdem nehmen sie ihre Community mit auf diese aufregende Reise – und spekulieren nun öffentlich, ob sie sich auf ein Söhnchen oder Töchterchen freuen können. Welches Baby-Geschlecht würden sich die Turteltauben denn wünschen?

"Hauptsache gesund. Das muss erste Priorität haben. Hat es bei uns auch", stellt Nik zunächst in seiner Instagram-Story klar. Dann gibt er aber doch zu, eine gewisse Präferenz zu haben: "Dann würde ich schon sagen, dass ich mir persönlich eher einen Jungen wünschen würde." Und seine Ehefrau Jessi? Sie würde sich offenbar ein bisschen mehr über ein kleines Mädchen freuen, erklärt der einstige Bachelorette-Kandidat weiter. Übrigens würde auch ihr Umfeld bereits vermuten, dass die zwei ein Töchterchen erwarten.

"Ich glaube, ich wäre auch ein guter Mädchen-Papa. So eine kleine Prinzessin ist bestimmt auch schön. [...] Aber so ein Prozent mehr – doch eher Junge", teilt Nik seinen Followern mit. So könne man eventuell schon kommende Woche das Geschlecht erkennen – sofort erfahren, wollen es Jessi und Nik aber wohl nicht. Demnach soll die Ärztin auf einen Zettel schreiben, was es wird. Wahrscheinlich dürfen die Fans der Influencer sich nun schon mal auf eine öffentliche Gender-Reveal-Party auf Social Media freuen.

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder

Anton Spreemann Jessica Schröders Babybauch

Anton Spreemann Niklas Schröder und seine Frau Jessi

