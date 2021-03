Was für eine süße Geste der Germany's next Topmodel-Kandidatinnen. Am vergangenen Donnerstag gab es wieder eine neue Folge der Modelsuche. Im Vordergrund stand dabei vor allem der besonders tückische Catwalk, bei dem die Teilnehmerinnen, wenn ihnen ein Fehler passiert, von Chefjurorin Heidi Klum (47) gestoppt werden können – doch es gab noch einen weiteren besonderen Moment. Doch davon bekamen die Zuschauer gar nichts mit: dem Geburtstag von Chanel (20) und wie die Mädels ihr eine kleine Geburtstagsparty ausrichteten.

In einem kurzen Clip zeigt ProSieben nun auf seiner Website, was hinter den Kulissen ablief. Während das Geburtstagskind noch friedlich schlief, waren ihre Mitstreiterinnen mit den Vorbereitungen für ihre Überraschungsfeier beschäftigt. Elisa (21) backte Chanel sogar ihren Lieblingskuchen: einen geschichteten Schokoladenkuchen. Allen GNTM-Girls lief bei diesem Anblick regelrecht das Wasser im Mund zusammen und sie konnten es kaum erwarten, ein bisschen davon zu probieren. Als dann die Torte fertig und die Küche dekoriert war, weckte Mareike (26) schließlich Chanel und brachte sie zu den anderen Mädels. "Happy Birthday, du kleine Maus", begrüßten sie die frischgebackene 20-Jährige und schlossen sie in eine Gruppenumarmung ein.

"Aber du hast das Beste noch gar nicht gesehen", erklärte eine der Kandidatinnen Chanel und führte sie anschließend mit geschlossenen Augen weiter in die Küche, wo der Schokokuchen auf sie wartete. Als sie dann die Torte sah, weinte sie sogar vor Rührung. "Wie süß kann man denn sein, oh mein Gott", schluchzte Chanel. Abschließend machte die Truppe ein Polaroid-Erinnnerungsfoto, bevor sie dann die Torte anschnitten und Stück für Stück genossen.

Anzeige

Instagram / elisaaascg Elisa, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / mareike.gntm2021.official Mareike Müller, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / chanelsilberberg Chanel, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de