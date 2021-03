Ist mit Grey's Anatomy nun wirklich bald Schluss? Seit 16 Jahren läuft die beliebte Arztserie jetzt schon und begeistert ein Millionenpublikum. Vergangenen Oktober sorgte die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (51), die die Ärztin Meredith Grey spielt, bei den Fans für großen Aufruhr. Sie offenbarte, dass die aktuelle 17. Staffel eventuell die letzte sein könnte. Jetzt meldet sich auch die Produzentin der Kultserie zu Wort: Krista Vernoff (49) spricht nun Klartext!

"Ich plane eine Staffel und ein Finale, das entweder als Staffelfinale oder als Serienfinale funktionieren könnte", verrät die 49-Jährige jetzt gegenüber The Hollywood Reporter. Sie plane für beide Eventualitäten, was allerdings nicht ihrem Ideal entspreche und ihr sehr schwerfalle. Die Amerikanerin habe aber bei dem Sender nachgefragt, wie die Zukunft des Formats aussehen solle: "Ich habe ihnen gesagt, dass ich vor der Produktion des Finales wissen muss, was wir machen." Es gebe nämlich einige Erzählstränge, die sich dann ändern würden.

Ob die Fans des Grey Sloan Memorial Hospitals sich wohl bald von den Ärzten verabschieden müssen? Ende Januar wurde jedenfalls bekannt gegeben, dass sich auch die Hauptdarstellerin Ellen in diesem Jahr an einem neuen Projekt beteiligt: Sie wirkt als Produzentin an einer neuen Serie mit, bei der es sich um eine Buchadaption der Trilogie "Paradise" von Elin Hilderbrand handelt.

