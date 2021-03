Autsch, das klingt wirklich verdammt schmerzhaft! Bei Hilary Duff (33) dreht sich derzeit alles um ihr drittes Kind. Die Schauspielerin befindet sich in der Endphase ihrer Schwangerschaft – und die bringt so ihre ganz eigenen Probleme mit sich. Erst kürzlich verriet Hilary, dass sie es nicht mehr schaffe, sich ihre Schuhe selbst anzuziehen. Im Vergleich zu einer anderen Nebenwirkung ihrer Umstände dürfte es sich dabei aber noch um das kleinere Übel handeln: Hilary leidet derzeit unter Vaginaschmerzen.

Bei ihrem digitalen Auftritt in der "Ellen DeGeneres Show" verriet Hilary der Gastmoderatorin Brooke Baldwin, was es mit ihrem "blitzenden Schritt" auf sich habe. "Ich hatte das bei meinen anderen Kindern nicht, also habe ich meiner Geburtshelferin geschrieben: 'Woher kommen diese stechenden Schmerzen in meiner Vagina?'", erzählte sie. "Wo ist mein Champagner?", fragte die von den intimen Details überrumpelte Brooke daraufhin. Es fühle sich furchtbar an, als würde man vom Blitz getroffen werden, fuhr Hilary unbeirrt fort. "Und sie hat zurückgeschrieben: 'Ach, ein blitzender Schritt', als wäre das keine große Sache. Und ich war so: 'Das ist ziemlich traumatisch'", plauderte die "Lizzie McGuire"-Darstellerin weiter.

Ursache der Schmerzen sei, dass sich das Baby auf die Geburt vorbereite. Während ihre Lungen sich wieder besser mit Luft füllen können, was Hilary zufolge seit Monaten nicht möglich gewesen sei, treten nun die Schmerzen in der Intimzone auf. Nichtsdestotrotz soll die dritte Schwangerschaft bislang ihre beste gewesen sein.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im September 2020

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im November 2020

Instagram / hilaryduff Hilary Duff bei ihrer Babyparty, 2021

