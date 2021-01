Im Oktober 2020 verriet Hilary Duff (33) ihren Fans tolle Neuigkeiten: Die Schauspielerin und ihr Ehemann Matthew Koma bekommen ihr zweites gemeinsames Baby – Hilarys drittes Kind. Seitdem hält sich die "Lizzie McGuire"-Darstellerin mit Schwangerschaftsdetails allerdings weitestgehend zurück. Nur ab und zu rutschen ihr ein paar Informationen heraus, so wie jetzt: Hilary gesteht ihrer Community, dass sie sich ihre Schuhe nicht mehr allein anziehen kann!

Sie ist ganz offensichtlich in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft: In ihrer Instagram-Story gibt die werdende Mama nun ein witziges Detail ihrer anderen Umstände preis. Wegen ihres immer größer werdenden Babybauchs kann die 33-Jährige nicht mehr alles so einfach machen wie vorher. "Ich bin jetzt in der Phase angekommen, wo ich nicht mehr allein meine Schuhe anziehen kann", betitelt Hilary ein Spiegelselfie von sich, auf dem sie ihren ziemlich runden Bauch gekonnt in Szene setzt.

Den genauen Geburtstermin hat die Blondine bisher nicht verraten – doch Anfang Januar hatte sich die Beauty dann doch etwas entlocken lassen. Sie hatte erzählt, wie lange sie noch in etwa auf ihren Nachwuchs warten muss. "Noch elf Wochen!", hatte sie im Netz geschrieben. Verfolgt ihr Hilarys Schwangerschaft? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Matthew Koma, Hilary Duff und ihre Tochter Banks

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, Schauspielerin

