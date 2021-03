Warum? Das ist wohl die Frage, die sich die Zuschauer nach der neuesten Grey's Anatomy-Episode stellen. In den USA ist die beliebte Serie am vergangenen Donnerstag endlich aus der Winterpause zurückgekehrt. Doch nach der anfänglichen Freude des Fernsehpublikums, dass das TV-Format wieder über die Bildschirme flimmert, verging ihnen das Lächeln spätestens am Ende der siebten Folge der 17. Staffel. Denn ein Charakter stirbt. Die Shworunnerin Krista Vernoff (49) erklärt nun den Grund für den unerwarteten Abschied.

+++Vorsicht, Spoiler!+++

Im Interview mit Entertainment Weekly erzählt sie, dass sie schon bei der Planung der 17. Staffel wusste: Andrew DeLuca alias Giacomo Gianniotti (31) wird den Serientod sterben. "Es stand nie zur Debatte, ob wir ihn sterben lassen, nur eine Diskussion darüber, wie", stellt sie klar. Und dann sei ihr die Idee gekommen, den Handlungsstrang mit dem Entführerring wieder aufzugreifen, bei dem DeLuca die verschleppten Leute rettet, aber dabei selbst ums Leben kommt. "Man denkt, dass er geschlagen wurde und dann stellt man fest, dass er erstochen wurde", erläutert die 47-Jährige. Ihr persönlich habe es überhaupt nicht gefallen, ihn "zu töten", aber für die den Fortgang der Story sei es notwendig gewesen.

Die TV-Autorin sei sogar fast davor zurückgeschreckt, den Zuschauerliebling tatsächlich sterben zu lassen. "Ich mochte es nicht und ich war wütend und es brachte mich sogar zum Weinen. Ich [...] bin mehrere Male zu den Drehbuchautoren gegangen und rief: 'Ich glaube, ich kneife. Ich denke, wir müssen ihn retten'", gesteht Krista weiter.

Getty Images Krista Vernoff bei einem Event in Hollywood im November 2017

Getty Images Giacomo Gianniotti bei einem Event in Atlanta im Februar 2016

Getty Images Krista Vernoff bei der ABC Summer Press Tour, 2019

