Schwanger-News bei Svenja Holtmann! Die blonde Model-Beauty wurde durch ihre Beziehung durch den deutschen Schauspiel-Star und Filmproduzenten Til Schweiger (57) bekannt. Der 55-Jährige und die über 20 Jahre jüngere Svenja waren von 2010 bis 2013 liiert. Mittlerweile ist sie schon einige Jahre mit Sönke Rosenkranz zusammen, 2015 gaben sie sich sogar das Jawort. Ende 2019 kam dann das erste gemeinsame Kind zur Welt. Jetzt ist bekannt, dass es im Haushalt der Blondine bald noch wilder wird – Svenja ist zum zweiten Mal schwanger.

Das verkündete das Model mit einem süßen Babybauch-Foto auf ihrem Instagram-Account. Auf dem besagten Bild sieht man ihren erstgeborenen Sohn Carlo, der ganz gespannt auf Svenjas kleinen aber schon deutlich erkennbaren Babybauch schaut und ihn neugierig anfässt. "Carlo wird im Sommer großer Bruder und wir freuen uns riesig", schrieb die Beauty in der Bildunterschrift.

In einem weiteren Post verriet sie auch gleich noch das Geschlecht von Baby Nummer zwei: " Ich war dieses Mal so überzeugt davon, dass es ein Mädchen wird, alle Anzeichen sprachen dafür. Es stellte sich aber sehr früh heraus, dass ich mit meinem Gefühl wieder falsch lag." Svenja wird also einen zweiten Jungen zur Welt bringen.

Anzeige

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann während ihrer ersten Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann

Anzeige

Verfolgt ihr Svenjas Leben auf Social Media? Ja, schon ewig! Nein, eher nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de